Jenifer, sa vie dans "un quartier modeste" : La star replonge dans son passé

"La nouvelle fiction événement." C'est ainsi que TF1 décrit Traqués, le téléfilm tant attendu avec Jenifer. Alors que la diffusion est annoncée pour le 14 mai 2018 et que les premières images ont été dévoilées par la chaîne, son héroïne accorde une nouvelle interview à Télé 7 Jours.

Sublime en couverture de l'hebdomadaire télé - en sweat vert brillant à capuche et pantalon à sequins -, elle revient sur cette expérience très particulière. La chanteuse et comédienne de 35 ans qui n'avait encore jamais joué au petit écran a dû puiser dans son passé pour incarner le personnage de Sarah Munoz, une jeune femme qui découvre un enfant dans le coffre de sa voiture. "J'ai cherché dans mes racines, mon éducation, mon enfance, mon adolescence. Toutes ces étapes que j'ai vécues. Sarah vend des cookies, j'ai vendu des beignets sur la plage. La vie d'un quartier modeste, je l'ai connue, à Nice. J'ai, comme elle, bossé dans des centres commerciaux pas très accueillants", confie-t-elle.

Le 14 mai prochain, les téléspectateurs découvriront notamment une scène "difficile et violente" selon Télé 7 Jours, un défi que Jenifer n'a pas eu peur de relever et l'a même aidée dans sa vie personnelle. "Psychologiquement, ouvrir des plaies à l'écran m'a permis d'en panser certaines dans ma propre vie", avoue la star. La jurée de The Voice Kids, maman de Aaron, 14 ans (né de sa relation avec Maxim Nucci), et Joseph, 3 ans (né de sa relation avec Thierry Neuvic), dit également partager une passion commune avec son personnage, le dessin. L'art fait partie de sa vie de famille : "Je n'expose pas chez moi sauf quand je fais de la pâte à sel ou des dessins avec mes enfants." Jenifer et Sarah ont un autre point commun, leur côté "garçon manqué." "Un côté discret qui se fond dans la masse. Bon, il m'arrive quand même de mettre des pulls et des chaussures fluo un jour de folie !", reconnaît-elle. Comme pour cette nouvelle couverture de Télé 7 Jours.

L'intégralité de l'interview de Jenifer est à retrouver dans Télé 7 Jours en kiosques le 30 avril 2018.