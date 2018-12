Jenifer : Ses affaires personnelles en vente sur eBay !

Comme Cristina Cordula, Nabilla Benattia ou encore Agathe Auproux, c'est au tour de la chanteuse Jenifer (36 ans) de s'associer à eBay afin de soutenir une belle cause. La coach de The Voice mettra ses affaires personnelles à disposition dès le 10 décembre 2018 dans le cadre d'une vente aux enchères pour

"Je suis ravie de pouvoir m'associer à eBay pour soutenir la recherche contre le mélanome. C'est un mal qui touche trop de monde. Il est essentiel pour nous autres artistes de mettre le plus souvent possible notre notoriété au service des autres et soutenir de belles causes. J'ai adoré l'idée de mettre aux enchères sur eBay certaines pièces de mon dressing pour un projet caritatif", a confié Jenifer. La vente se tiendra du 10 au 20 décembre prochains et la chanteuse proposera des vêtements portés durant ses concerts, dans ses films ou ses clips... Il y aura par exemple une robe à sequins argentés, des bottines ornées d'étoiles, un blouson en cuir noir et jaune, une veste en cuir kaki ou encore une jupe parsemée de fleurs. La star affiche un goût certain pour la mode et nul doute que tout partira très vite !

Cette vente aux enchères des vêtements de l'interprète de Notre idylle commencera à 1 euro. Les bénéfices seront reversés au collectif Ensemble contre le mélanome de l'institut Gustave-Roussy et ils serviront notamment à soutenir les recherches du professeur Caroline Robert, chef du service Dermatologie de l'institut.

Thomas Montet