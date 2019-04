Jenifer sexy : le prix de sa tenue colorée et stylée dans The Voice Belgique

Avec Mika, Julien Clerc et Soprano, Jenifer est coach dans The Voice (TF1) en France. Mardi 23 avril 2019, la belle brune de 36 ans a fait une petite surprise à nos voisins belges en apparaissant sur la scène de la finale de l'émission. Pour l'occasion, la chanteuse a dévoilé un look pointu, comme à son habitude.

Lors de la finale de The Voice Belgique, Jenifer a rejoint Slimane, coach de l'émission, pour interpréter Les Choses simples, le dernier titre du chanteur. Face au public belge, la jeune femme s'est affichée sexy et stylée. La star portait une robe maxi blazer rose fuchsia signée Jacquemus et qui coûte 650 euros. En dessous, les téléspectateurs ont pu entrevoir une jupe orange. Un look porté avec une jolie paire de chaussures de la marque Alexandre Birman. Ces jolies sandales également roses en suède et plastique transparent valent 490 euros.