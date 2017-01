Jenifer, son flirt avec Jean-Pascal : "Je n'assumais plus trop dès le lendemain"

En promotion pour son nouveau film intitulé Faut Pas Lui Dire, la pétillante Jenifer a accordé une interview au magazine Télé 7 jours. A 34 ans, la chanteuse devenue comédienne réalise un de ses rêves d'enfant, quinze ans après avoir participé à la Star Academy. Sans fausse pudeur, l'interprète de J'attends l'amour est revenue sur cette expérience qui a fait décoller sa carrière, mais qui n'a pas toujours été aussi facile qu'il n'y paraît.

"J'étais en colonie, avec des gens que j'aimais bien. Je savais que ça ne durerait que trois mois, tout au plus. Oui, il y a eu des jours où j'ai eu envie de sortir. Je me sentais dépassée parce que j'avais flirté [avec Jean-Pascal, NDLR], et que je n'assumais plus trop dès le lendemain. Je l'aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé. Ce sont des trucs assez futiles, finalement. Je pense avoir bien vécu l'expérience. Je n'ai pas vu de psy, peut-être que j'aurais dû", a-t-elle expliqué.

Depuis la fin de cette brève idylle, les relations sont plutôt tendues entre Jenifer Bartoli et Jean-Pascal Lacoste, le célèbre agitateur ayant notamment expliqué n'avoir plus jamais eu de nouvelles d'elle. Chacun a depuis refait sa vie : à 38 ans l'ancien talent de la Star Ac' a divorcé de son ex-femme, avec qui il a eu deux enfants, tandis que Jenifer est maman de deux garçons, Aaron (13 ans, né de sa relation avec Maxim Nucci) et Joseph (2 ans, qu'elle a eu avec Thierry Neuvic).

Aaron et Joseph : "Sa priorité"

Ces derniers sont "la priorité" de Jenifer qui, malgré son emploi du temps surchargé, veille à les faire passer avant tout. Elle s'est d'ailleurs "organisée pour passer du temps avec eux", et ne sera "en concert qu'une semaine sur deux", dans le cadre de sa tournée à venir. Les deux bouts de chou ne sont sans doute pas près de la mener en bateau. Il faut dire qu'elle a quelques longueurs d'avance sur eux.

"Jeune, j'ai fait croire à ma mère que je partais en classe de neige. J'avais rédigé tout un papier, demandant même de l'argent en espèces. Et, en fait, je suis partie en Corse rejoindre des potes ! On avait réservé un hôtel, mais on a laissé la note de téléphone. Les gérants ont appelé tous les occupants... Bien évidemment, ils sont tombés sur mes parents", s'est-elle souvenue.

Coline Chavaroche