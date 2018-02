Jenifer : Son hommage à Johnny Hallyday, bientôt diffusé sur TF1...

Les téléspectateurs de TF1 et les auditeurs de RTL découvriront le 9 mars prochain le nouveau spectacle des Enfoirés intitulé Musique !. Un show enregistré du 16 au 21 janvier derniers au Zénith de Strasbourg qui promet son lot d'émotion.

Alors que Tal a rendu hommage à France Gall en reprenant son tube Il jouait du piano debout, Johnny Hallyday n'a pas été oublié. Encore très émue par la disparition de l'icône du rock français survenue en décembre 2017, Jenifer a interprété un titre du Taulier qu'elle avait eu le privilège de chanter avec lui, Je te promets. En effet, le rockeur avait invité la gagnante de la première édition de La Star Academy à se produire sur la scène du Parc des princes en juin 2003. Elle n'avait alors que 20 ans.

La toute première rencontre de la coach de The Voice Kids avec Johnny Hallyday remonte à huit ans plus tôt, un souvenir qu'elle n'oubliera jamais et qu'elle avait partagé sur Europe 1 en novembre 2016. Âgée de 12 ans à peine, Jenifer avait croisé la route de Johnny Hallyday en Corse. "Il était passé au village, le truc improbable quoi. Il était passé se restaurer chez son ami", avait-elle confié à Alessandra Sublet qui animait alors l'émission La Cour des grands. "J'osais pas y aller, j'osais absolument pas l'approcher et puis j'avais pas envie de briser un peu le mythe. J'ai toujours été effrayée par les gens que j'aimais. Et finalement, tous les enfants ont posé et j'y suis allée, je me suis faufilée puis j'ai osé poser ma main sur son bras", avait-elle ajouté.

Rendre hommage à l'une de ses idoles de jeunesse avec Les Enfoirés a forcément provoqué de nombreux flashbacks pour Jenifer. Une prestation d'ores et déjà disponible sur YouTube grâce aux spectateurs ayant assisté au spectacle à Strasbourg. En attendant la diffusion du spectacle le 9 mars prochain, ceux qui n'ont pu y assister auront le plaisir d'en découvrir un avant-goût grâce au clip officiel de l'hymne On fait le show dévoilé le 19 février.