Jenifer (The Voice 8) : Découvrez le prix de sa robe et de ses chaussures

À chaque prime, les tenues de Jenifer Bartoli dans The Voice sont minutieusement scrutées par les médias. Son look du samedi 18 mai 2019 n'a pas échappé à la règle. On vous apprenait qu'elle avait porté un serre-tête magnifique. De la marque Miu Miu, cet accessoire fait de perles et de cristaux coûte 390 euros. Un article de luxe parmi tant d'autres, puisque ses looks sont souvent épinglés pour leur prix très élevé.

Mais Jenifer ne portait pas qu'un diadème samedi 18 mai 2019 pour The Voice. La coach de 36 ans a également ébloui par ses chaussures, de magnifiques escarpins noirs surmontés d'une boucle en cristaux. De la marque Alexandre Vauthier, ces talons en cuir portant le doux nom de Mules Lola 100 sont au prix de 966 euros, comme il est possible de le constater sur un site revendeur. On doit tout ce travail au compte Instagram "jenifer.mode", qui retrouve à chaque fois les vêtements portés par Jenifer. Ce sont eux qui ont également trouvé la robe Balenciaga, au prix de 3 900 euros.

Ce n'est pas la première fois que les tenues de Jenifer dans The Voice sont commentées pour leur prix exorbitant. Le 4 mai 2019, elle avait fait sensation dans une petite robe noire signée Saint Laurent, à 2 290 euros. En avril dernier, c'est dans une jolie chemise rouge à 805 euros de chez Miu Miu que Jenifer avait fait sensation dans le télé-crochet. Il faut le dire, ses looks ne sont pas à la portée de toutes les bourses.