Jenifer (The Voice 8) : Ses luxueux escarpins fluo et un amusant hasard...

Après une petite robe noire baptisée Black Blossom et signée Paco Rabanne d'une valeur de 990 euros, sa chemise rouge et noir étoilée Miu Miu à 805 euros, une jupe boutonnée de la même marque à 490 euros et un ensemble David Koma à 1 635 euros, la coach Jenifer a craqué pour des escarpins fluo, dans le dernier épisode de The Voice.

Samedi 27 avril, la bombe de 36 ans a foulé la scène avec une robe noire en mousseline. Une création assez sage qu'elle a ensoleillée avec des escarpins jaunes signés Maison Casadei. Le modèle, intitulé Blade, vaut 550 euros et est encore disponible à la vente pour celles qui le désirent.

Est-ce le fruit du hasard ? La coach, qui a fait sensation il y a quelques jours dans The Voice Belgique avec une veste rose signée Jacquemus (650 euros) et des sandales roses Alexandre Birman (490 euros), a aussi porté des sandales jaune fluo lors de son concert au Zénith de Lille qui a eu lieu en même temps que la diffusion du prime de The Voice sur TF1. Une paire qui n'était pas signée Maison Casadei mais Sophia Webster et qui valait aussi 550 euros.