Jenifer (The Voice 8) stylée en noir : le prix de son nouveau coup de coeur mode

Samedi 1er juin 2019, Jenifer a (encore) fait sensation sur TF1 lors de la demi-finale de The Voice 8. La raison ? Elle a osé une sublime petite robe métallisée signée Saint Laurent. La chanteuse a aussi adopté une tenue plus simple lors de ses séances de coaching avec ses Talents. Le compte Instagram jenifer.mode a une nouvelle fois réussi à retrouver la marque de la tenue et son prix !

Baskets, pantalon noir, et cardigan... l'artiste qui opté pour un look noir lors des séquences enregistrées était stylée, même dans un style décontracté. À l'antenne, Jenifer apparaissait surtout principalement assise derrière le piano, mais on pouvait voir qu'elle portait un cardigan à franges. Une création de la marque Apache vendue au prix de 1180 euros.