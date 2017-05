Jenna de Rosnay en deuil : Le père de l'icône des années 80 est mort

"Mon père John est photographe. En 1960, il a créé Surfer Magazine, le tout premier magazine de surf , racontait Jenna de Rosnay au supplément Sport & Style de L'Équipe en 2012. Il m'a mise sur une planche de surf dès l'âge de 18 mois. À cette époque, nous habitions en Californie mais nous venions passer tous les hivers à Hawaï. Mon père cherchait inlassablement les grosses vagues."

John Severson, amoureux et expert de la glisse, s'est éteint vendredi 27 mai à l'âge de 83 ans comme le rapporte le monde du surf, endeuillé de la disparition de l'une de ses icônes. Photographe, artiste, réalisateur et écologiste convaincu, John Severson est décédé à Maui (l'une des îles d'Hawaï), où il était installé depuis 1972 et où il domptait encore très récemment les vagues.

Marchant dans les pas de son père, Jenna de Rosnay est à son tour devenue une référence incontournable des sports d'eau. Née en Californie, élevée à Hawaï, elle a d'abord été championne de surf avant de devenir la reine mondiale de la planche à voile au début des années 80. Sublime blonde au sourire lumineux et à la plastique parfaite, Jenna de Rosnay est repérée par l'agence de mannequins Ford. Elle s'impose dans l'univers de la mode, enchaînant les couvertures glamour, notamment pour Vogue. Elle lance sa collection de maillots de bain qui fait un carton.

Jenna de Rosnay s'est mariée à 18 ans au Français Arnaud de Rosnay – photographe pour Surfer Magazine, aventurier décédé en 1984 dans le détroit de Formose (entre la Chine et Taïwan), oncle de Tatiana de Rosnay –, ils ont eu une fille prénommée Alizé. À 52 ans, elle partage aujourd'hui sa vie avec Emmanuel de Buretel, patron du label de musique Because Music qui gère des artistes tels que la talentueuse Christine and The Queens. Le couple a trois enfants, qui ont tous dû baigner dans l'univers de l'eau depuis tout petits avec une maman et un grand-père comme les leurs.