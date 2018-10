Jenna Dewan, divorcée : L'identité de son nouveau chéri révélée !

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans ! Ceux de Jenna Dewan découvrent le visage et le parcours de son nouveau petit ami. L'ex-épouse de Channing Tatum commence une nouvelle histoire avec un acteur et chanteur...

L'heureux élu s'appelle Steve Kazee ! Le comédien 42 ans, lauréat d'un prestigieux Tony Award en 2012, et Jenna Dewan ont éveillé les soupçons le week-end dernier, lors de la soirée d'Halloween de la marque de tequila Casamigos animée par George Clooney, Rande Gerber et son épouse Cindy Crawford. Selon Us Weekly qui cite un convive, Jenna et Steve, respectivement déguisée en licorne et en Wolverine, ont été vus en train de s'embrasser. "Ils ont dansé toute la nuit", a ajouté ce témoin oculaire.

Jenna Dewan et Steve Kazee ont passé une nouvelle soirée d'Halloween ce lundi 29 octobre, à la promenade hantée de Los Angeles.