Jenna Dewan et Channing Tatum divorcent : L'alcool a-t-il détruit leur couple ?

L'amour a encore pris une claque à Hollywood lorsque Jenna Dewan et Channing Tatum ont annoncé leur rupture après douze ans de relation (dont neuf années de mariage) sur Instagram, le 3 avril 2018. "Nous avons décidé de nous séparer avec amour. (...) Absolument rien n'a changé quant à l'amour que nous nous portons, mais l'amour est une aventure magnifique qui nous porte aujourd'hui sur des chemins différents", avaient-ils notamment expliqué.

Mais alors, pourquoi les deux acteurs – tous deux âgés de 37 ans – ont-ils décidé de mettre un terme à leur belle histoire ? C'est la question que se posent les fans et les médias depuis l'officialisation de leur séparation. Il n'a donc évidemment pas fallu beaucoup de temps pour que des rumeurs surgissent dans les gros titres de la presse à scandale.

Ainsi, certains tabloïds ont affirmé que la supposée addiction de Channing Tatum à l'alcool avait eu raison de son mariage avec Jenna Dewan. Pis, la vedette de Magic Mike aurait soi-disant provoqué sa compagne de longue date en flirtant avec d'autres femmes.

Toujours avec leurs alliances

Lassée de ces rumeurs, Jenna Dewan a tenu à remettre les pendules à l'heure dans une brève déclaration adressée le 5 avril au Daily Mail. "Heureuse de clarifier qu'aucune de ces rumeurs n'est vraie. La raison pour laquelle notre communiqué était aussi positif est parce qu'il reflète la réalité de la situation", a-t-elle glissé, défendant ainsi le père de sa petite Everly (bientôt 5 ans).

Dans un même temps, l'acteur hollywoodien a été repéré pour la première fois depuis l'annonce de son divorce. Mercredi 4 avril, Channing Tatum était avec sa fille pour faire quelques courses à Studio City. Comme l'ont remarqué les observateurs, il portait encore son alliance... tout comme son ex. Preuve que leur décision est récente ou qu'ils n'ont pas encore tourné la page ? "Ils ne sont plus ensemble depuis un moment. Ils sont meilleurs amis (...) et vivent encore sous le même toit", a justifié un proche à Us Weekly. Quant à la véritable raison de leur séparation, elle serait toute simple. "Il n'y a rien de fou. Ils étaient constamment en train de voyager pour le travail et ils ont compris qu'ils n'étaient plus amoureux", a-t-on conclu.