Jenna Dewan : La star de "Sexy Dance" publie des photos hilarantes d'adolescence

Si elle ne précise pas la date à laquelle ces clichés ont été capturés, l'épouse de Channing Tatum ne manque en tout cas pas d'autodérision, hilare devant son style d'autrefois. Avant de débuter une carrière de comédienne, celle qui est aujourd'hui la maman comblée d'une petite Everly (3 ans) s'était longtemps épanouie dans la danse, une activité qu'elle avait débutée très tôt dans son enfance.

Au cours de sa scolarité, elle avait par ailleurs été pom-pom girl et avait été promue reine du bal de son lycée. Puis, c'est bien naturellement sur le tournage de Sexy Dance, en 2006, qu'elle avait rencontré celui qui est ensuite devenu son mari.

En janvier 2016, Jenna Dewan s'était confiée au site Yahoo! pour expliquer à quel point la danse lui avait permis de gagner en confiance. "L'un des plus beaux cadeaux apportés par la danse, c'est la façon dont on est rapidement en harmonie avec son corps. Dès mon plus jeune âge, j'étais très bien dans ma peau. Je me produisais sur scène et je portais des costumes intéressants. Et je remercie tellement ma mère, qui ne m'a jamais rendue mal à l'aise au sujet d'un costume. Je ne me suis jamais dit : 'Oh, je ne devrais pas porter ça.' Je me suis toujours sentie en confiance, à l'aise et très libre lorsque j'étais enfant", avait-elle déclaré. Ça se voit !