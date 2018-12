Jenna Dewan : La touchante déclaration de son nouveau chéri pour ses 38 ans

Une fois de plus, la belle Jenna Dewan fête son anniversaire en très bonne compagnie ! Lundi 3 décembre 2018, l'actrice soufflait en effet sa 38e bougie. L'occasion pour son nouveau petit ami, le comédien Steve Kazee, de lui adresser une belle déclaration d'amour sur les réseaux sociaux.

En couple depuis quelques petits mois, les tourtereaux s'étaient montrés plutôt discrets jusqu'à maintenant. Lors d'un événement organisé à Los Angeles le mois dernier, l'ex-femme de Channing Tatum (père de sa fille Everly, 5 ans) avait été interrogée sur sa vie amoureuse mais elle avait éludé les questions des journalistes. "Je ne parle pas de ma vie, mais je suis très heureuse", avait-elle lâché.

Il semblerait que Steve Kazee soit plus loquace. Sur sa page Instagram, l'acteur de 43 ans a publié une série de clichés au côté de Jenna Dewan provenant d'un photomaton. Le couple y apparaît complice et amoureux, échangeant un baiser sur la dernière photo. "Joyeux anniversaire Jenna ! D'une certaine façon, on dirait que c'est mon anniversaire car j'ai la chance de pouvoir te garder auprès de moi, mon cadeau, tous les jours", a tendrement écrit Steve Kazee. On fond !