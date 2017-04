Jenna Jameson a accouché : L'ex-actrice X présente son troisième enfant

L'heureuse nouvelle de cette semaine concerne Jenna Jameson ! L'actrice de 42 ans vient de donner naissance à son troisième enfant, le premier avec son fiancé Lior Bitton. La maman et sa fille, Bater Lu, se portent à merveille...

"On y est presque !!!!!", a écrit Jenna Jameson en légende d'un selfie publié sur Instagram de sa chambre d'hôpital, jeudi 6 avril. La craquante Bater Lu Bitton, fille de l'ancienne actrice X et son chéri Lior Bitton, est venue au monde quelques heures après la mise en ligne de cette photo.

"Elle pèse environ 3,6 kg et mesure 53 centimètres. Elle est si calme et gracieuse qu'il est difficile de la regarder sans être submergé par l'émotion. J'ai eu un accouchement très long (12 heures) et poussé pendant 22 minutes intenses. Nous sommes fous d'elle. Bienvenue au monde petite star, maman t'aime", a précisé Jenna Jameson en légende de la toute première photo de Bater Lu.

Son papa, Lior Bitton, a lui aussi réagi à l'événement et félicité sa fiancée : "Que Dieu te bénisse @jennacantlose tu es une guerrière ! Je t'aime !".