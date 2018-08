Jenna Jameson : L'ex-star du X perd 26 kilos et cinq tailles de pantalon !

L'ex star du x est une femme comblée. Elle doit son état de grâce à la perte de 26 kilos pris durant sa grossesse et de pas moins cinq tailles de pantalon. Jenna Jameson révèle son secret sur Instagram et motive ses plus de 280 000 abonnés.

Jenna Jameson. Août 2018.

"Je suis officiellement sevrée de mon pot de crème sans sucre empoisonné et je bois maintenant du café noir de la stévia et de l'huile de coco", ajoute Jenna Jameson. Le 6 avril 2017, Jenna Jameson et son mari Lior Bitton ont accueilli leur premier enfant (le troisième de Jenna, déjà maman de jumeaux Jesse et Journey, nés le 16 mars 2009 d'une précédente relation avec l'ancien combattant MMA Tito Ortiz), une petite fille prénommée Batel. Après cet heureux événement, Jenna Jameson a eu des difficultés à retrouver sa plastique d'avant la grossesse.

