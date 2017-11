Jennie Garth : Séparée de son époux, elle tente de sauver son mariage !

Jennie Garth, alias Kelly Taylor dans Beverly Hills 90210, traverse une sale période dans sa vie privée. L'actrice américaine de 45 ans est séparée depuis quelques mois de son mari Dave Abrams mais le couple garde espoir...

Le représentant de la star a confirmé au site Us Weekly que Jennie Garth et Dave Abrams essayaient de sauver leur mariage mais il a refusé d'entrer dans les détails. "Ils continuent d'essayer de faire fonctionner leur mariage mais ils ne vivent plus ensemble. Ils s'aiment mais, comme dans tous les mariages, il faut bosser. Jennie prend le temps de se concentrer sur ses filles et sur elle-même", a ajouté une source indiscrète. L'actrice et son mari, un restaurateur et acteur de 36 ans, se sont mariés en juillet 2015. Pour l'heure, ils n'ont pas annoncé leur intention de divorcer.

Jennie Garth est la maman de Luca (20 ans), Lola (14 ans) et Fiona (11 ans), nées de son précédent mariage avec l'acteur Peter Facinelli.

Thomas Montet