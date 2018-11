Jennie Garth vole au secours de Tori Spelling, sans maison

Le Sud de la Californie fait face à de terribles incendies depuis plusieurs jours. Une trentaine de personnes ont déjà perdu la vie, des milliers d'habitants ont été évacués et se retrouvent à la rue, certains ont tout perdu. Les plus chanceux d'entre eux peuvent se rabattre sur des hôtels ou trouver refuge chez des amis. Tori Spelling fait partie de ceux-là.

L'actrice américaine de 45 ans a révélé sur Instagram avoir été évacuée en urgence de sa maison, soutenue par son amie et ancienne collègue de Beverly Hills 90210 Jennie Garth, qui lui a proposé de venir habiter provisoirement chez elle avec son mari Dean Mc Dermott et leurs cinq enfants, Stella Doreen, Hattie Margaret, beau, Finn Davey et Liam Aaron. Donna vit donc chez Kelly.

"Merci à mon amie d'enfance, de vie d'adulte, et de tout ce qu'il y a au milieu, mon amie pour toute la vie Jennie Garth d'avoir permis à mon énorme famille d'avoir une maison. Je ne suis pas très bonne pour demander ce dont j'ai besoin. Seule ma meilleure amie peut savoir ça et me proposer de m'aider immédiatement", a témoigné Tori Spelling sur Instagram.