Jennier Aniston divorcée : "On croit que je vis dans le malheur"

Bientôt à l'affiche d'une nouvelle comédie musicale sur Netflix, intitulée Dumplin', Jennifer Aniston a accordé une nouvelle interview au magazine Gala de ce 7 novembre 2018. L'occasion pour la star américaine de se confier à demi-mots sur son quotidien, entre petites joies et contrariétés.

Il y a quelques jours, un proche de l'actrice révélée dans Friends rapportait que cette dernière se portait "incroyablement bien", malgré son divorce avec Justin Theroux annoncé en février 2018. Un état d'esprit positif que vient appuyer son récent entretien publié par nos confrères : "On croit que je vis dans le malheur car ma vie personnelle ne ressemble pas à celle de la plupart des femmes, a-t-elle affirmé. Je ne corresponds pas aux clichés des contes de fées."

Celle qui s'apprête à fêter ses 50 ans reste "enthousiaste", en dépit des vives critiques dont elle fait l'objet : "Je me rends compte que je n'aime pas vraiment être célèbre, confie l'actrice. De nombreuses personnes ont trouvé le moyen d'écrire des choses horribles à mon sujet." Alors pour dépasser les commentaires déplacés sur sa vie amoureuse marquée par deux divorces ou le fait qu'elle n'ait pas d'enfants, Jennifer Aniston égaye son quotidien égayé avec non pas un, mais trois chiens : "Chaque jour, à 6h du matin, ils me réveillent pour me dire qu'il est l'heure de commencer une nouvelle journée. Et j'adore !"