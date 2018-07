Jennifer Aniston, célibataire active : Deux hommes en guise de prétendants

La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe : en février dernier, Justin Theroux et Jennifer Aniston annonçaient conjointement leur rupture et la fin de leur mariage. Retour donc sur le marché des célibataires de deux grandes et magnifiques stars... Si Justin Theroux n'aurait pas perdu de temps, après avoir été vu proche de Petra Collins et surtout de l'actrice et égérie Vuitton Emma Stone, Jen s'est faite beaucoup plus discrète sur le terrain du dating.

Selon Us Weekly, la star de Friends – qui va bientôt tourner avec Dany Boon paraît-il – se remet doucement à fréquenter des hommes. Le tabloïd américain croit savoir que deux hommes seraient même en concurrence pour ravir le coeur de l'ex-chérie de Brad Pitt. Le premier serait un "titan de la high tech" dont un "ami proche" qu'il a en commun avec Aniston aurait fait les présentations. "Il a récemment quitté sa femme et tente de convaincre Jen", assure cette source étonnamment bien renseignée. Le second prétendant est "un industriel créatif qu'elle a rencontré quand ils ont commencé à travailler ensemble sur un projet il y a quelques mois".

Aucun des deux hommes n'est acteur, ni, à priori, dans le monde du divertissement. La star hollywoodienne de 49 ans, qui est actuellement en train de tourner Murder Mystery avec Adam Sandler, a mis en boîte Dumplin'. Elle a néanmoins trouvé le temps de se changer les idées et de passer à autre chose. "Le groupe de Jen est enthousiaste à l'idée qu'elle a de nouveau des relations", a commenté cette source relayée par Us Weekly. On verra si la suite leur donnera raison ou s'il s'agissait d'un simple (faux) buzz.