Jennifer Aniston : Dame de cuir et prochaine muse de son mari Justin Theroux ?

Le mois prochain, Jennifer Aniston et Justin Theroux célèbreront leurs six ans d'amour. Un anniversaire important pour le couple de stars, qui s'est marié en août 2015 dans le plus grand secret lors d'une cérémonie organisée dans sa propriété de Los Angeles.

Inséparables depuis leur incroyable coup de foudre (ils s'étaient rencontrés sur le tournage de la comédie Peace, Love et plus si affinités), l'actrice de 48 ans et le comédien de 45 ans n'excluent pas de collaborer à nouveau ensemble un jour. Interviewé lundi 3 avril par le site Entertainment Tonight, Justin Theroux a confirmé qu'il souhaitait se consacrer aujourd'hui pleinement à l'écriture de nouveaux scénarios, ce qui constitue sa première passion. "Je vais me concentrer sur l'écriture. J'ai déjà écrit quelques trucs que j'ajuste et réorganise. Et il y a un autre truc que je veux écrire", a-t-il déclaré avec une touche de mystère.

Connu du grand public pour avoir rédigé les scénarios des films Tonnerre sous les tropiques (2008), Iron Man 2 (2010) ou plus récemment Zoolander 2 (2016), Justin Theroux a ainsi admis qu'il se voyait bien écrire pour son épouse. "Si le bon truc me venait, alors je l'écrirais. On lance occasionnellement quelques idées, mais cela doit être quelque chose que j'ai envie d'écrire, et quelque chose dans lequel elle veuille jouer, ce qui est plus difficile que l'on le pense. Mais ouais, ce serait fantastique si l'on pouvait faire quelque chose ensemble."

L'espoir est donc permis pour les fans. En attendant de se pencher ensemble sur un potentiel futur projet au cinéma, Jennifer Aniston et Justin Theroux se sont rendus mardi 4 avril à l'avant-première de la troisième et ultime saison de la série The Leftovers, dans laquelle joue l'acteur. Meilleur soutien de son mari, l'ancienne vedette de Friends lui était complètement assortie, vêtue d'une robe en cuir asymétrique Brandon Maxwell qui moulait efficacement sa silhouette. Glam, sexy et rock, Jennifer Aniston est décidément la reine des tapis rouges.