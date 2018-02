Jennifer Aniston : Découvrez sa sublime villa à 21 millions de dollars !

Depuis 2011, Jennifer Aniston réside dans le chic quartier de Bel Air à Los Angeles, où elle possède une villa achetée 21 millions de dollars. L'actrice a ouvert les portes de sa demeure au magazine Architectural Digest, dans lequel on découvre un intérieur tout en raffinement chic et élégant.

Pendant une période, Jennifer Aniston a voulu vivre à Manhattan, elle a abandonné cet idée à cause des photographes qui l'attendaient nuit et jour au pied de son immeuble. Après quoi, elle s'est donc installée dans la cité des anges, dans une magnifique villa construite en 1965 et imaginée par l'architecte A. Quincy Jones, revisitée par Frederick Fisher et plus récemment remise au goût du jour par Stephen Shadley. La villa dispose d'un jardin luxuriant à l'ambiance asiatique dans lequel a été creusée une piscine tout en longueur. Il s'agit de l'oeuvre de la paysagiste Anne Attinger et du spécialiste de l'aménagement de jardins Marcello Villano. C'est d'ailleurs dans son jardin, sur lequel jadis ont poussé des vignes, que l'actrice a épousé Justin Theroux.