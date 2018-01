Jennifer Aniston en bikini : La star de Friends aux anges avec son mari tatoué

Cela faisait trois ans que le couple formé par Jennifer Aniston et Justin Theroux ne s'était pas prélassé sous le soleil de Cabo San Lucas au Mexique. La star de Friends qu'on a pu admirer aux Golden Globes et celle de The Leftovers ont retrouvé sans grand mal leurs habitudes ensoleillées, bronzant sereinement avec leurs amis entre la fin du mois de décembre et le début de l'année 2018, au côté d'amis tels que Molly Sims et Jason Bateman. L'actrice de 48 ans a révélé sa peau nacrée et sa silhouette tonique en bikini tandis que son époux de deux ans son cadet a affiché son tatouage dorsal et ses muscles. Un tandem amoureux et hollywoodien toujours au top !

L'inoubliable Rachel fait parler d'elle en France pour une autre raison que son teint hâlé : un article sur la série Friends publié sur le site de Slate. Son titre est éloquent : "Pour les jeunes qui la découvrent, la série Friends est sexiste, homophobe et grossophobe." La journaliste écrit sur le show de dix saisons diffusé entre 1994 et 2004 aux Etats-Unis, qui est désormais rediffusé sur Netflix, en montrant à quel point les millenials estiment que la sitcom a des relents sexistes, homophobes, grossophobes et manque de diversité. De quoi énerver de nombreux utilisateurs de Twitter qui dénoncent une fausse polémique :