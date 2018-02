Jennifer Aniston et Brad Pitt célibataires en même temps : les fans hystériques

Les fans de Jennifer Aniston et Brad Pitt jubilent : pour la toute première fois en treize ans, leurs deux idoles sont célibataires au même moment.

Après la déclaration jeudi 15 février 2018 de l'ex-vedette de Friends, qui annonçait dans un communiqué la fin de son mariage avec Justin Theroux (le couple s'était marié en août 2015 après quatre années de relation), la nouvelle a évidemment fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, plusieurs fans ont réagi avec enthousiasme et parfois de manière hystérique, la plupart espérant une réconciliation imminente.

"Puisqu'elle est désormais célibataire et que Brad Pitt, lui-même divorcé d'Angelina Jolie, n'a pas encore retrouvé l'amour, tous deux ne peuvent faire qu'une seule chose : se remettre ensemble le plus vite possible", "ET SI JENNIFER ANISTON ET BRAD PITT SE REMETTAIENT ENSEMBLE ?", "Brad Pitt et Angelina Jolie ont rompu. Jennifer Aniston et Justin Theroux ont rompu. Je ne peux pas être le seul à penser que...", "Faut que Jennifer Aniston et Brad Pitt reviennent ensemble", lit-on.

Pourquoi les gens aimeraient qu'elle se remette avec lui ?

A contrario, beaucoup pensent également que l'actrice de 49 ans n'accordera jamais une seconde chance à son ex-mari après que celui-ci l'a quittée pour Angelina Jolie en 2005. "Au cas où vous l'auriez tous oublié : Brad Pitt est tombé amoureux d'une autre femme et a débuté une relation avec elle lorsqu'il était encore marié à Jennifer Aniston. Il l'a quittée pour être avec une autre. Pourquoi les gens aimeraient qu'elle se remette avec lui ?", "Je préférais cent fois le couple que formait Jennifer Aniston avec Justin Theroux que précédemment avec Brad Pitt. Le gars l'avait jartée comme une m**de, humiliée publiquement avec Angelina Jolie et vous espérez tous qu'ils se remettent ensemble ? Euh LOL ?", a-t-on pu lire.

D'autres préfèrent simplement se moquer de la situation. "Retournement de situation : Jennifer Aniston se remet avec Brad Pitt et devient la belle-mère des enfants d'Angelina Jolie", a plaisanté un internaute.

En septembre 2016, lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie avaient annoncé leur rupture après deux années de mariage et douze ans de relation, les spéculations allaient déjà bon train. Plusieurs tabloïds avaient affirmé que Jennifer Aniston avait contacté son premier mari pour le soutenir moralement (sans qu'il soit évidemment possible de vérifier ces rumeurs), tandis que son entourage avait affirmé à la presse qu'elle se "fichait" des péripéties amoureuses de son ex. Aujourd'hui, les rumeurs sont relancées et ne sont pas près de s'arrêter...