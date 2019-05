Jennifer Aniston et Brad Pitt, un retour de flammes ? L'acteur répond enfin

Quatorze ans. Cela fait quatorze années que Jennifer Aniston et Brad Pitt ont divorcé. Tout ce temps après, leurs fans n'ont qu'un fantasme : les voir à nouveau ensemble. On sait déjà que les deux ex se sont rabibochés et sont redevenus amis. En effet, l'acteur de 55 ans était invité à la soirée d'anniversaire de Jennifer Aniston pour ses 50 ans, en février 2019. Depuis, les rumeurs n'ont fait qu'enfler.

Le 7 mai 2019, ET a rapporté qu'un paparazzo a eu la chance de lui poser la question fatidique alors que Brad Pitt rejoignait sa voiture à Los Angeles, vendredi 3 mai 2019. "Je dois vous demander, tout le monde veut savoir, est-ce que vous allez vous remettre avec Jennifer ?", demande t-il. Étouffant un rire, Brad Pitt a répondu : "Oh mon dieu." Puis il a gentiment dit au paparazzo, avant de rentrer dans son véhicule : "Allez, passez une bonne journée !".

C'est à croire que tout le monde fantasme sur une hypothétique reformation de ce couple culte des années 2000. En mars 2018, c'est le magazine people américain Star qui dévoilait un cliché de Jennifer Aniston et Brad Pitt en train d'échanger un baiser langoureux. En réalité, c'était un vulgaire photomontage provenant de deux anciennes photos.

Si tout le monde espère que l'inoubliable Rachel Green de Friends et Brad Pitt seront de nouveau en couple, c'est que les deux sont célibataires ! Dans une récente interview au Harper's Bazaar, l'actrice de 50 ans a révélé qu'elle attendait qu'une "romance frappe à sa porte". "J'ai l'impression que si une histoire d'amour m'est destinée, elle arrivera d'elle-même. Il ne faut pas la chercher", a-t-elle expliqué.