Jennifer Aniston et Jessica Biel : Sublimes avec leurs Justin après les Oscars

Non content d'avoir brillé sur le tapis rouge du Dolby Theatre, puis d'avoir placé la 89e cérémonie des Oscars sous l'emblème de l'amour, Jessica Biel et Justin Timberlake ont poursuivi leur show glamour et romantique lors de la traditionnelle Vanity Fair Oscar Party. Absolument divin, le couple a dû en faire pâlir certains de jalousie...

Superbement vêtue d'une robe Ralph Lauren, l'ex-star de Sept à la maison a de nouveau fait l'unanimité, poursuivant dans des tons dorés comme sur le red carpet des Oscars. Face aux photographes, les TimberBiel ont fait crépiter les flashs, avant d'être imités par un autre couple qui avait soigneusement évité le tapis rouge des Oscars quelques heureux plus tôt : Jennifer Aniston et Justin Theroux. Remise de la lourde tâche qui lui a été confiée d'introduire l'inévitable In Memoriam (hélas bien chargé), Jen a fait parler sa sensualité et son sens du glamour dans une robe noire Atelier Versace, décolletée en haut, fendue en bas. Elle aussi au bras de son Justin, Jennifer Aniston a brillé sous le feu des projecteurs et devant de nombreux autres couples.

Parmi eux, Jeff Goldblum et sa jeune épouse enceinte de leur deuxième enfant, J.J. Abrams et sa femme Katie McGrath, Thandie Newton & Ol Parker, Jerry Hall et son mari Rupert Murdoch, Jimmy Buffett et sa femme Jane, la créatrice Diane von Furstenberg et son mari Barry Diller, l'animateur James Corden et sa femme Julia Carey, Ron Howard et sa femme Cheryl, la présentatrice Katie Couric et son mari John Molner, Steven Newhouse et sa femme Gina Sanders ou encore Anna Scott et son mari Graydon Carter

D'autres couples se sont démarqués, entre les toujours fusionnels et beaux Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello, ou bien la sublime Jessica Alba, vue avec son mari Cash Warren. Plus rare, Reese Witherspoon s'est autorisé une furtive sortie glamour avec son discret mari Jim Toth, alors que le remettant Michael J. Fox posait avec sa femme Tracy Pollan. On a également vu Kelly Ripa et son mari Mark Consuelos, Patricia Arquette et son compagnon Eric White ainsi que Bo Welch et sa femme Catherine O'Hara.