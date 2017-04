Jennifer Aniston et Miranda Kerr: Avec leurs amoureux pour une soirée parisienne

Louis Vuitton aime le Louvre. Quelques semaines après la présentation de sa dernière collection à l'occasion de la Fashion Week parisienne, la célèbre maison de luxe française retrouvait le mythique édifice parisien le temps d'une soirée romantique. L'événement, un cocktail suivi d'un dîner, visait à présenter la nouvelle collection Vuitton Masters, Les Grands Maîtres, réalisée en collaboration avec Jeff Koons. Afin de braquer les projecteurs sur cette collection, Nicolas Ghesquière a convié une flopée de stars internationales.

En tête de liste, difficile de rater Justin Theroux et Jennifer Aniston. Les deux tourtereaux étaient assortis, habillés de noir et de cuir dans un total look Louis Vuitton. La star hollywoodienne et l'acteur de The Leftovers sont arrivés sous les cris de fans visiblement au fait de leur venue – Justin doit assister à l'ouverture du festival Séries Mania, ce jeudi 13 avril – avant de rallier le photocall où ils ont d'abord posé ensemble. Craquant, le beau gosse a autant fait crépiter les flashs que son épouse, chic et sexy dans un bustier très décolleté.

Dans la foulée, on a également pu voir Miranda Kerr. Le top model, ex d'Orlando Bloom, est arrivée main dans la main avec son amoureux et fiancé, Evan Spielgel. Mais le jeune homme, à qui l'on doit Snapchat par exemple, n'a pas posé lors du photocall. Qu'importe, la belle s'est chargée de faire le spectacle en solo, avant que Cate Blanchett n'impose son charisme et sa beauté diaphane devant les photographes.

Habituées des défilés Vuitton, Jennifer Connelly et Michelle Williams étaient également de la partie, tout comme Chloë Sevigny, croisée avec son compagnon Ricky Saiz. Bien évidemment, Jeff Koons était présent, au côté de sa femme Justine Wheeler Koons, de même que le détonant architecte Peter Marino, Doris Brynner et Camille Miceli, la douce Emmy Rappe, le top Gabrielle Rul, Haider Ackermann, Taylor Hill et sa soeur Mackinley, la jolie Chiara Ferragni ou encore Bae Doona (Sense 8)