Jennifer Aniston "n'a pas le coeur brisé" et parle du bébé qu'elle n'a jamais eu

Actuellement en Italie pour le tournage de Murder Mystery, une production Netflix dans laquelle joue aussi Dany Boon, Jennifer Aniston fait la couverture du numéro de septembre 2018 d'InStyle. Dans les pages du magazine, elle se confie à coeur ouvert sur les idées fausses qui circulent à son propos et notamment sur ses relations avec les hommes comme Brad Pitt et Justin Theroux, ou le bébé qu'elle n'a jamais eu. Et pour les contrer, l'ex-star de Friends n'y va pas par quatre chemins.

"Les idées fausses sont 'Jen ne peut pas garder un homme, 'Jen refuse d'avoir un bébé parce qu'elle est égoïste et ne s'intéresse qu'à sa carrière' ou encore que je suis triste, que j'ai le coeur brisé. Tout d'abord, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas le coeur brisé. Et deuxièmement, ce sont des hypothèses qui sont faites à la légère. Personne ne sait ce qu'il se passe derrière les portes closes. Personne ne prend en compte le fait que le sujet puisse être extrêmement sensible pour mon partenaire et pour moi. Personne n'a la moindre idée de ce que j'ai vécu médicalement ou émotionnellement", lâche Jennifer Aniston, plus franche et cash que jamais.

Selon la star, "il y a une pression sur les femmes pour qu'elles deviennent mères, et si elles ne le sont pas, elles sont considérées comme des objets endommagés". "Peut-être que mon but sur cette planète n'est pas de procréer" s'interroge l'actrice de 49 ans qui préfère en effet se consacrer à son "travail, [ses] amis, [ses] animaux et à la façon dont on peut améliorer le monde".