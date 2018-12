Jennifer Aniston partante pour le retour de "Friends" mais...

Friends s'est arrêtée il y a plus de quatorze ans. La série reste pourtant l'une des plus revisionnées. Jennifer Aniston a participé à son immense succès en interprétant le personnage de Rachel Green. Sur les plateaux télé sur lesquels elle est invitée, les animateurs ne se lassent pas de l'interroger sur le sujet.

À l'affiche du film Netflix Dumplin, dont elle assure actuellement la promotion aux États-Unis, l'actrice américaine de 49 ans était l'invitée du Late Late Show de James Corden le 7 décembre 2018. L'ex-femme de Brad Pitt et Justin Theroux a appris de l'animateur britannique que Friends continuerait à être proposée sur Netflix au-delà de début 2019, date à laquelle le contrat qui liait Warner Media et la plateforme devait prendre fin. Pour conserver les droits de diffusion de la série mythique, Netflix a accepté de payer 80 millions de dollars par an, contre 30 jusqu'à présent. Une nouvelle qui a enchanté Jennifer Aniston et permis à James Corden de rebondir sur le sujet en demandant à la star si un retour de la série pourrait avoir lieu.

Si l'actrice s'est dit partante pour un come-back, ce n'est pas le cas de la majorité du casting. "Les filles ont toujours ont dit : 'Nous adorerions le faire et les garçons ont toujours été moins excités", a-t-elle confié. Sa très bonne amie Courteney Cox (Monica) et Lisa Kudrow (Phoebe) la suivent dans son enthousiasme de reprendre leurs rôles mais pas Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) et David Schwimmer (Ross).

Les fans n'ont alors plus qu'à se consoler avec Netflix.