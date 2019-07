Jennifer Aniston : Pourquoi elle ne changera jamais de coiffure...

Michael Canalé, coloriste de Jennifer Aniston (50 ans), s'est confié sur le site Page Six en juin 2019. Il raconte comment il a relooké Jennifer qui allait incarner le personnage de Rachel Green dans la série Friends. Lorsqu'il l'a rencontrée, un peu avant le lancement de la série Friends en 1994, Jennifer était brune. Aujourd'hui, elle ne changerait de style pour rien au monde. Et pour cause...

Pour commencer son relooking, Chris McMillan (son coiffeur) a d'abord coupé les cheveux de Jennifer. Ce qui a facilité le travail du coloriste pour déterminer les zones où réaliser des mèches dorées et mettre en valeur son visage. Michael Canalé raconte : "Jennifer avait les cheveux bruns moyens et un peu plus longs que les épaules. J'ai décidé de passer de son brun naturel à un blonde caramélisé aux reflets dorés."

"Elle est devenue une icône de ce style et elle le sait."

Un pari gagnant puisque cette coupe est devenue rapidement la coiffure signature de l'actrice. Véritable tendance dans les années 1990, cette coiffure a même son propre nom : la coupe Rachel. D'ailleurs depuis 25 ans, Jennifer Aniston n'a jamais changé de coiffure. Et pour cause, celle-ci n'est jamais passée de mode. "Jennifer est Jennifer depuis plus de 25 ans sans beaucoup de changement (...) Alors que la plupart des autres célébrités ont essayé des couleurs longues et courtes ou des coupes très différentes, Jennifer est devenue une icône du style car elle ne se met pas à la mode."

Il continue : "Elle pourrait totalement essayer quelque chose de différent. Mais elle est devenue une icône de ce style et elle le sait."

Une coiffure qui n'a pas pris une ride, tout comme l'actrice qui a récemment fêté l'anniversaire de son amie Courteney Cox (55 ans) avec Lisa Kudrow (également stars de la série Friends).