Jennifer Aniston : Quitter Justin Theroux "était la bonne décision"

Depuis leur séparation en février 2018, beaucoup d'encre a coulé à propos de Jennifer Aniston et Justin Theroux. Si certains médias ont écrit que la star hollywoodienne de 49 ans avait "le coeur brisé" après sa séparation avec l'acteur de The Leftovers, il n'en est rien. Entertainment Tonight a écrit le 25 octobre que la comédienne se portait "incroyablement bien", citant une source proche de l'ex-vedette de Friends.

"Sa décision d'avancer dans sa vie sans Justin a été l'une des plus difficiles à prendre dans sa vie, mais elle sait maintenant que c'était pour son bien, que c'était la bonne décision", commente cet insider, précisant que ses amies pensent que leur rupture a été "la meilleure décision pour les deux". Bien entourée et murée dans le travail, Jennifer Aniston a su remettre de la meilleure des manières. De plus, elle reste amie avec son ancien compagnon.

De quoi conforter les propos tenus par Justin Theroux, fin septembre. L'acteur américain s'exprimait pour la première fois sur cette rupture médiatisée. "La bonne nouvelle est que cela a été probablement – je choisis mes mots avec prudence – la séparation la plus douce, il n'y avait pas d'animosité", commentait-il, avant de préciser que si leur amitié a changé, elle évolue mais demeure.

Quant à Jen, elle s'était confiée en août dans le magazine InStyle, se montrant offensive face aux rumeurs. "Les idées fausses sont 'Jen ne peut pas garder un homme', 'Jen refuse d'avoir un bébé parce qu'elle est égoïste et ne s'intéresse qu'à sa carrière' ou encore que je suis triste, que j'ai le coeur brisé. Tout d'abord, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas le coeur brisé. Et deuxièmement, ce sont des hypothèses qui sont faites à la légère. Personne ne sait ce qu'il se passe derrière les portes closes. Personne ne prend en compte le fait que le sujet puisse être extrêmement sensible pour mon partenaire et pour moi. Personne n'a la moindre idée de ce que j'ai vécu médicalement ou émotionnellement", avait-elle déclaré, cash, avant de constater que c'est toujours "les femmes qui sont écorchées" dans ce genre de séparation. "La femme est toujours laissée seule et triste. Elle est l'échec. J'emmerde cela", avait-elle lâché.