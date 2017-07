Jennifer Aniston retrouve sa soeur de Friends, Reese Witherspoon !

Jennifer Aniston revient à la télé ! Certes, pas pour un revival de Friends, sujet maintes et maintes fois abordé sans jamais être concrétisé. Cependant, elle va retrouver une de ses partenaires de la série, guest star irrésistible du show aux dix saisons : Reese Witherspoon. L'interprète de Jill, sa petite soeur dans la sitcom, jouera à son côté dans une nouvelle production de HBO, centrée sur l'univers des matinales télévisuelles et l'envers de leur décor selon The Hollywood Reporter. Les deux stars sont également créditées comme productrices exécutives.

Cette série marque le grand retour sur le petit écran de Jennifer Aniston, malgré des apparitions dans les séries Cougar Town avec son amie Courteney Cox (alias Monica de Friends) ou encore 30 Rock. L'épouse de Justin Theroux a préféré se consacrer au cinéma, notamment dans le registre comique. Reine de la romcom, elle aime aussi l'humour irrévérencieux avec des films tels que Comment tuer son boss ? ou plus récemment Joyeux Bordel. Elle a également tourné dans des drames et fait sensation dans Cake.

Travailler à la télévision avec Reese Witherspoon est prometteur car cette dernière vient de s'illustrer en tant qu'actrice et productrice de Big Little Lies. Dans ce drame sur la vie de différentes femmes californiennes, elle vient de décrocher une nomination aux Emmy Awards, dans la catégorie meilleure actrice dans une mini-série. Le show apprécié pourrait connaître une deuxième saison. Seul le réalisateur Jean-Marc Vallée, réticent à l'idée de tourner de nouveaux épisodes - il estimait que l'oeuvre était faite pour une seule et unique saison -, reste à convaincre.

En attendant de découvrir le show réunissant Jennifer et Reese, voici la belle déclaration que la première a faite à la seconde en 2015, lors de la remise de prix de l'American Cinematheque :