Jennifer Aniston tendre avec Dany Boon avant de se quitter

Dany Boon connaît un succès fulgurant au cinéma et s'intéresse à la production comme la réalisation. Mais c'est en acteur que l'on retrouvera prochainement sur Netflix aux côtés de grandes stars américaines : Adam Sandler et Jennifer Aniston.

Tout l'été, le papa de Bienvenue chez les Ch'tis et La Ch'tite famille a tourné dans Murder Mystery, réalisé par Kyle Newacheck. Samedi 25 août 2018, toute l'équipe du film réalisait les dernières scènes à la gare de Milan. Dany Boon a posté une ultime photo de l'aventure sur son compte Instagram. Il pose aux côtés des deux stars du long métrage : Adam Sandler et Jennifer Aniston. Cette dernière penche la tête vers notre Dany Boon national qui écrit en légende : "Dernier jour de tournage plein d'émotions à la gare de Milan. Très drôle de jouer cet inspector of Interpol, entouré d'une belle équipe d'acteurs et de techniciens si bienveillants. La bonne nouvelle : je peux enfin me raser de près ! Hâte de voir le film monté."

Murder Mystery suit les vacances d'un policier new-yorkais et son épouse en Europe. Le couple espère raviver la flamme mais se retrouve au coeur d'une machination quand il est soupçonné du meurtre d'un vieux milliardaire. Dany Boon, Jennifer Aniston et Adam Sandler donnent la réplique à Luke Evans (sur le tournage en Italie avec son supposé compagnon Victor Turpin, qui a un petit rôle dans le film), Terrence Stamp, Gemma Arterton ou encore David Walliams. Le tournage a débuté en juin au Canada avant de rejoindre l'Italie dans la région de Portofino et enfin à Milan. Le scénario est signé James Vanderbilt à qui l'on doit les deux Amazing Spider-Man et le Zodiac de David Fincher .

À voir les quelques photos du tournage postées par Dany Boon, l'acteur de 52 ans a visiblement passé un très bon moment.