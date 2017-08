Jennifer Aniston : Une famille porte plainte après le drame de sa lune de miel

Le 5 août 2015, Jennifer Aniston et Justin Theroux se disaient oui dans le plus grand secret. Un mariage à Los Angeles suivi d'une lune de miel au coeur du Pacifique, à Bora Bora. Pour l'occasion, le couple avait invité plusieurs de leurs amis à l'hôtel Four Seasons, dont l'éminent producteur Joel Silver (L'Arme fatale, Matrix, Sherlock Holmes). Mais ce qui était un voyage idyllique a été marqué par un drame : la mort de l'assistante de Silver, Carmel Musgrove. Le corps sans vie de cette dernière a en effet été retrouvé sur une plage de l'île polynésienne, à 500 mètres de l'hôtel et quelques jours après la fête.

D'après les autorités locales, Carmel Musgrove était décédée des suites d'une noyade et de la consommation de drogues (marijuana et cocaïne) et d'alcool, des traces de ces substances ayant été découvertes lors de l'autopsie. Un accident ? La famille de la jeune femme n'y croit pas. Une plainte a d'ailleurs été déposée vendredi 18 août 2017, près de deux ans après le drame, contre Joel Silver, sa société Silver Pictures et un de ses employés, Martin Herold, pour homicide involontaire. "Quelque part entre le 4 août 2015 et sa mort le 19 août 2015, l'accusé Herold a fourni Carmel (et possiblement d'autres) en cocaïne", croit savoir la famille.

La veille du décès, Musgrove part en virée pêche, suivie d'un déjeuner et d'un dîner avec la famille de Joel Silver. L'alcool y coule à flot. Plus tard dans la soirée, elle enchaîne les verres et consomme de la drogue au bungalow d'Harold. Autour de minuit, elle se présente à l'accueil pour demander des allumettes. C'est la dernière fois qu'elle sera aperçue vivante. Après une journée de recherches, son corps est découvert sur le sable d'un lagon voisin.

Les avocats de Joel Silver et les personnes incriminées n'ont pas réagi au dépôt de cette plainte.