Jennifer Aniston victime d'un vol pendant les Oscars

La 89e cérémonie des Oscars aura décidément beaucoup fait parler d'elle. Entre le désastre du prix final attribué par erreur à La La Land au lieu de Moonlight et l'annonce de la mort d'une productrice bien vivante, l'actrice Jennifer Aniston déplore... le vol de ses lunettes grand luxe !

Selon les informations de la Page Six du New York Post, l'actrice de 48 ans a cédé un peu malgré elle sa splendide paire de lunettes, signée Sama Eyewear, lors d'un sketch orchestré par Jimmy Kimmel. L'incident s'est produit quand le maître de cérémonie a fait entrer un car de touristes par surprise pour qu'ils puissent visiter l'enceinte du Dolby Theater. Parmi eux, Gary Coe, qui sortait tout juste de prison, et sa chérie Vicky Vines.

Le couple a ensuite été déclaré mari et femme par l'acteur Denzel Washington avant que Jimmy Kimmel ne s'adresse à l'interprète de Rachel dans la série Friends, lui demandant de leur offrir un "cadeau de mariage". Jennifer Aniston a alors pris son sac et ce qui lui tombait sous la main : la fameuse paire de lunettes.

"C'était prévu, bien sûr : on devait voir Vicky quitter la salle avec les lunettes telle une star de cinéma mais Denzel a prononcé leur mariage sur scène et on n'a plus jamais revu les lunettes, rapporte un informateur du tabloïd américain. Elle ne savait pas qu'elle n'allait jamais les revoir. Ça c'est passé comme ça, la femme est repartie en emportant avec elle les lunettes."

Victime de sa gentillesse, Jennifer Aniston peut donc faire une croix sur sa splendide paire de lunettes, estimée à 625 dollars tout de même !

Coline Chavaroche