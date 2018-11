Jennifer Ayache et Pauline Lefèvre, chic avec Sandra Sisley pour la bonne cause

Samedi 17 novembre 2018, plusieurs célébrités assistaient au deuxième gala de charité annuel de l'association Généticancer, fondation créée par Laetitia Mendes en 2016 qui est dédiée à la lutte contre les cancers génétiques et/ou d'origine héréditaire.

À cette occasion, Laetitia Mendes a fait appel à la reine des relations publiques Sandra Sisley, l'une des marraines de son association. La directrice de l'agence Sandra & Co a ainsi mobilisé toutes ses équipes pour faire de cet événement une soirée inoubliable.

La chanteuse Jennifer Ayache et l'actrice Pauline Lefèvre faisaient partie des invités conviés pour la bonne cause. Sublimes et chic, elles ont toutes deux profité de l'événement pour prendre la pose au côté de Laetitia Mendes et Sandra Sisley. Brahim Zaibat, Nadège Beausson-Diagne avec son mari Geoffroy Jeff Tekeyan mais aussi Elsa Wolinski et Audrey Mendes étaient aussi présents.

Après le dîner de gala gastronomique qui a été imaginé par le chef du Meurice et bras droit d'Alain Ducasse Jocelyn Herland, une tombola a été organisée. Les lots mis en jeu ont été généreusement offerts par des marques prestigieuses telles que Todd's, Moulin Rose, Hector Saxe et Carolina Ritzler.