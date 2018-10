Jennifer Garner en couple : Son nouveau chéri est marié !

Jennifer Garner est, depuis peu, enfin libérée de son mariage avec Ben Affleck. Son divorce avec le père de ses trois enfants à peine finalisé, voilà que la presse américaine annonce que l'actrice américaine de 46 ans est de nouveau en couple. Le sérieux magazine People a en effet révélé que la star hollywoodienne avait craqué pour un charmant businessman qui est loin d'être inconnu : John Miller. Ce beau gosse de 40 ans est le président et PDG de Cali Group, une société propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger, et de cinq autres entreprises. Il est également diplômé de la prestigieuse université de Stanford, en Californie.

Annoncé dans un premier temps comme divorcé, John Miller ne l'est en réalité pas encore véritablement. En se renseignant sur la vie sentimentale de l'homme d'affaires, E! News a découvert que son divorce n'était pas tout à fait finalisé. Séparé de sa femme Caroline Campbell, violoniste avec qui il a eu deux enfants, John Miller n'a pas encore le statut d'homme divorcé. Même si sa femme a, comme lui, ouvert un nouveau chapitre de sa vie amoureuse puisqu'elle est en couple avec un autre businessman nommé Christopher Estwanik, le dossier de leur divorce court toujours.

S'agissant de la relation de Jennifer Garner et de John Miller, une source la décrit comme "non sérieuse" à E! News. "Elle passe du temps avec lui depuis ces dernières semaines et apprend à le connaître. Ils ont des amis communs et fréquentent les mêmes personnes", est-il relayé. Pour l'heure, John Miller n'a pas encore rencontré Violet, Seraphina et Samuel, les trois enfants de 12, 9 et 6 ans de Jen et Ben Affleck.