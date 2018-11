Jennifer Garner : Escapade romantique avec son nouveau chéri pour Noël

Jennifer Garner est très occupée ! Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, l'actrice de 45 ans sera prochainement réunie avec son ex-mari Ben Affleck, dont elle est restée très proche, pour passer du temps avec leurs trois enfants, Violet (13 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans). Mais la comédienne compte également retrouver son nouveau petit ami, John Miller, avec lequel elle prévoit de s'accorder une petite escapade romantique.

Selon E! News, Jennifer Garner a déjà tout organisé pour partager son temps libre entre sa famille et son chéri lors des prochaines vacances de Noël. Ainsi, elle passera le début des fêtes avec Ben Affleck et leurs enfants dans le Montana, où ils ont l'habitude de se rendre chaque année, avant de rejoindre John Miller pour une destination inconnue. "Jen aimerait bien partir avec lui. Elle passe de plus en plus de temps avec John et continue d'apprendre à le connaître. Jen et John veulent être ensemble et se retrouveront autant qu'ils le peuvent. Ils sont déjà partis plusieurs fois pour de courtes escapades", a confié un indiscret ce mardi 20 novembre 2018.

Des projets confirmés par Us Weekly, qui révèle que Jennifer Garner et John Miller (président et PDG de Cali Group, société notamment propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger) se fréquentent déjà depuis "six mois". "Ils prévoient de partir en voyage romantique. Leur relation prend une tournure très sérieuse. John est fou de Jennifer", a-t-on conclu. Les choses vont vite, finalement...