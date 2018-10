Jennifer Garner et Ben Affleck, le divorce : La garde délicate des enfants ?

C'est officiel depuis le vendredi 5 octobre 2018, Ben Affleck et Jennifer Garner sont divorcés ! C'est l'aboutissement de trois ans de négociations et de rebondissements depuis leur séparation en juin 2015 après dix ans de mariage. Le couple est parvenu à un accord jeudi 4 octobre, dans la propriété de Jen, après cinq heures de discussion avec les avocats et un juge privé.

Le site américain TMZ.com révèle les détails de cet accord complexe, notamment au sujet de la garde des enfants, Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans). L'addiction à l'alcool de l'acteur serait on ne peut plus problématique. L'interprète de Batman a été plusieurs fois en rehab ces dernières années. Le 22 août, il est à nouveau entré en cure de désintoxication, poussé par son ex-femme. Et dernièrement, il s'est confié sur sa "maladie" en remerciant ses proches comme ses fans de leur soutien.

TMZ précise donc que Ben et Jennifer se sont accordés sur une garde partagée, laquelle comporte deux volets très précis : la garde légale et la garde physique. Pour la première, le couple opte pour la coparentalité, à savoir que pour chaque décision liée à l'éducation ou les activités des bambins, ils devront se consulter. Pour la seconde, c'est en revanche un peu plus complexe, et c'est là que les troubles de Ben Affleck entrent en jeu.

Les enfants pourront choisir

Le réalisateur oscarisé d'Argo paie là les conséquences de son addiction et de ses dérapages réguliers. Jennifer Garner a longtemps retardé l'échéance du divorce parce qu'elle voulait absolument que son ex soit sobre et clean. On apprend ainsi que l'accord ne mentionne pas d'horaires ou de nombre de jours précis de garde, mais en revanche, il est précisé que Ben Affleck, lorsqu'il aura les enfants, devra être accompagné d'une personne qui surveillera de près le père de famille, et veillera à ce qu'il ne soit pas alcoolisé pour que les enfants soient ainsi en sécurité. Enfin, si l'accord n'est pas aussi précis quant à la garde physique, c'est aussi parce que les enfants vont avoir leur mot à dire. Le juge a décrété qu'ils étaient assez grands pour être conscients des problèmes de leur père, et donc de choisir la compagnie de leur mère ou celle de Ben Affleck...