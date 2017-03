Jennifer Garner et Ben Affleck renoncent au divorce

Ils avaient brisé des coeurs en annonçant officiellement leur séparation au mois de juin 2015. Un an et demi plus tard, Jennifer Garner et Ben Affleck ne sont plus au bord du divorce, selon les informations du magazine People.

Les deux stars de 44 ans ne se remettent pas ensemble mais elles ont décidé de travailler sur leur mariage alors qu'elles songeaient à se séparer pour de bon : "Jennifer a renoncé au divorce. Elle veut essayer de réparer les choses avec Ben. Ils se donnent une seconde chance", indique une source proche de l'héroïne d'Alias à People magazine. Un autre insider, proche des parents de Samuel (5 ans), Seraphina (8 ans) et Violet (11 ans), estime toutefois que cette décision vient des deux acteurs : "Il y a toujours une chance de réconciliation. Ils s'aiment toujours et ils aiment profondément leurs enfants. Et leurs enfants aiment leurs parents."

Le lendemain de la cérémonie des Oscars à laquelle Ben Affleck a assisté avec son frère, le controversé et oscarisé Casey, et son grand copain Matt Damon, les "Garfleck" s'étaient retrouvés pour célébrer ensemble l'anniversaire de leur petit garçon à Los Angeles : "Les filles ont emballé les cadeaux pour Sam, des jouets de superhéros. Ils ont mangé du gâteau. Tout le monde avait l'air très heureux." Une période plus sereine, après des moments difficiles : "Jen disait à des amis qu'elle prévoyait de déposer sa demande de divorce. Elle voulait avancer et se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. Elle était épuisée par les hauts et les bas", a confié une source.

L'idée d'une réconciliation du couple suscite l'enthousiasme mais ne surprend pas tant que ça. Depuis l'annonce de leur rupture, ils ont continué de se fréquenter régulièrement et n'avaient de cesse de faire l'éloge l'un de l'autre par médias interposés. Ils ont fait tout leur possible pour rester solides et ne pas étaler leurs problèmes de couples, même s'ils n'ont pu éviter toutes les rumeurs. L'actrice avait dû démentir avec force la rumeur selon laquelle ils s'étaient séparés parce que mister Affleck l'aurait trompée avec la nounou. À l'inverse, en mai dernier, des bruits avaient couru selon lesquels ils auraient été vus en train de s'embrasser lors de leur séjour à Paris.