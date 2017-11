Jennifer Garner et la passion de son fils Samuel (5 ans) pour les "pets"

Premiers pas et premiers mots, démonstrations d'affection, rires gazouillants et virées complices dans les parcs... Les joies et les découvertes de la vie de jeune maman sont nombreux. Très active sur Instagram depuis qu'elle a créé son compte en septembre dernier, Jennifer Garner a profité d'une publication pour dévoiler un aperçu d'une des toutes premières phrases écrites par son unique fils, Samuel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une petite merveille !

Âgé de cinq ans et demi, l'adorable garçon né de son mariage avec Ben Affleck (dont elle est est séparée depuis 2015) apprend aujourd'hui à écrire. Récemment, le frère de Violet (11 ans) et Seraphina (8 ans) s'est donc exercé à épeler un mot sur une feuille blanche. Très amusée par le résultat, l'actrice de 45 ans a dévoilé le rendu sur les réseaux sociaux. "Regardez qui apprend à épeler... #mamanfière #lesgarçonssontadorables", a-t-elle écrit en légende de ladite feuille sur laquelle est écrit cinq fois le mot "péter".