Jennifer Garner : Étoile sacrée, son grand moment d'émotion avec ses enfants

Les enfants de Jennifer Garner et Ben Affleck ont tant grandi... Lundi 20 août 2018, c'est sans leur papa (séparé de l'actrice depuis trois ans et aujourd'hui recasé avec une playmate de 22 ans) mais bien au côté de leur maman chérie que Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans) ont fait une apparition remarquée sur le Walk of Fame. La comédienne de 46 ans y recevait tous les honneurs pour l'inauguration de son étoile, un joli sacre qui vient couronner plus de 20 ans de carrière à Hollywood.

Vêtue d'une robe Roland Mouret directement inspirée de la garde robe d'une certaine Meghan Markle (la duchesse de Sussex avait porté cette même tenue la veille de son mariage avec le prince Harry en mai dernier), Jennifer Garner n'a pu contenir son émotion en prenant la pose avec sa progéniture. Couverte de petites attentions, la star a également reçu le soutien des nombreux membres de sa famille : il y avait ses parents Patricia et William, sa soeur aînée Melissa et sa petite soeur Susannah.

L'ex-star de la série Alias était aussi entourée de personnalités qui lui ont donné la réplique au cinéma, comme Steve Carell (Alexandre et sa journée épouvantablement terrible et affreuse), Bryan Cranston (Wakefield) et sa grande copine Judy Greer (30 ans sinon rien). "Aujourd'hui, pour moi, est l'occasion de marquer 24 années vécues de manière réellement joyeuse dans un travail que j'aime tant. Et de pouvoir le partager avec ma famille et mes amis est assez formidable", a-t-elle déclaré à l'AFP.