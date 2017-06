Jennifer Garner réagit aux rumeurs : "C'est tellement ridicule..."

C'est une démarche tout à fait inhabituelle que vient d'opérer Jennifer Garner. Mercredi 31 mai, l'actrice de 45 ans s'est emparée de son compte Facebook pour réagir à la publication du nouvel article paru dans le magazine People. Celui-ci évoque notamment la fin de son mariage avec Ben Affleck et sa volonté d'aller de l'avant, désireuse de se concentrer avant tout à son rôle de maman.

Plusieurs sources citées avaient également établi que la star américaine était "heureuse d'être célibataire" et qu'elle n'était pas encore prête à se recaser. "Elle finira éventuellement [par fréquenter des hommes], mais il faudra du temps avant qu'elle ne s'y mette. Elle ne saute pas de joie en hurlant 'Je suis célibataire !' et en prévoyant des rencards. Elle dit toujours que Ben était l'amour de sa vie. (...) Elle va bien. [Le divorce] a vraiment été la décision la plus difficile pour elle. Mais il est temps de se concentrer sur l'avenir. Elle semble heureuse d'être célibataire et de pouvoir aller de l'avant. Elle a une attitude très positive à propos du futur", glissait celui qui était décrit comme un "proche" de la famille Garner-Affleck.

Visiblement agacée par cet étalage, la maman de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) a tenu à publier son propre communiqué sur les réseaux sociaux. Chose qu'elle évite de faire en temps normal. "Il a été porté à mon attention qu'une couverture et un article du magazine People laissaient entendre que j'avais validé ce qui a été écrit. Je n'ai pas l'habitude de recevoir des appels de proches qui pensent que j'ai oublié de leur annoncer que j'étais enceinte – et de jumeaux en plus ! – mais ces rumeurs sont tellement ridicules qu'elles sont faciles à ignorer", a-t-elle écrit.

Sans préciser le rapport exact entre l'article paru dans People et la rumeur d'une fausse grossesse (qui n'est pas du tout le sujet dudit article), la future ex-épouse de l'interprète de Batman a poursuivi : "Ce n'est en rien une tragédie, mais cela m'affecte ainsi que ma famille, et donc (...) je voulais mettre les choses au clair : je n'ai pas posé pour cette couverture. Je n'ai pas contribué à cet article et je ne l'ai pas autorisé. Et tant que nous y sommes, pour ce que cela vaut : j'ai trois merveilleux enfants et ma famille est comblée. Passez une belle journée", a-t-elle conclu.