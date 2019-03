Jennifer Garner : Soirée en amoureux avec son séduisant nouveau chéri

Oublié Ben Affleck et leur divorce interminable ! Jennifer Garner est une femme amoureuse et elle savoure sa nouvelle vie dans les bras de John Miller. Le nouveau couple a été vu en sortie, le 27 février dernier, du côté de Santa Monica, en Californie.

C'est dans le chic restaurant italien Giorgio Baldi que l'actrice de 46 ans et son amoureux, lui aussi divorcé, ont été repérés. Ils ont été rejoints par deux autres couples et le dîner a duré pas moins de trois heures, nous apprend le site Just Jared ! Signe d'une très bonne soirée car les Américains ne sont pas vraiment réputés pour rester longtemps à table, même au restaurant... John Miller avait peut-être lui-même choisi cet établissement, lui qui connaît bien le monde de la restauration puisqu'il est président et PDG de Cali Group, société notamment propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger.

Plus tôt dans la journée, l'ancienne actrice de la série Alias avait été photographiée avec son ex-mari Ben Affleck, toujours à Santa Monica. Les anciens époux étaient réunis à l'occasion de la fête d'anniversaire de leur fils Samuel, âgé de 7 ans. Ils sont aussi les parents de Violet, 12 ans, et de Seraphina, 9 ans.

Côté pro, Jennifer Garner était récemment à l'affiche du film Peppermint et on la verra prochainement à la télévision dans la série My Glory Was I Had Such Friends.

