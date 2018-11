Jennifer Garner : Son chéri a enfin divorcé... pour d'inquiétantes raisons

Jennifer Garner n'est pas la seule à être redevenue légalement célibataire ! Depuis quelques mois, l'actrice de 46 ans fréquente un nouvel homme, l'entrepreneur John Miller, qui vient également de finaliser sa procédure de divorce.

Selon les informations rapportées le 1er novembre par le site The Blast, le président et PDG de Cali Group (société propriétaire de la chaîne de fast-food Cali Burger et de cinq autres entreprises) et son ex, la violoniste Caroline Campbell, ont fini par trouver un accord, eux qui sont parents de deux enfants. Marié en 2005, le couple s'était séparé une première fois en 2011 mais s'était réconcilié l'année suivante. Avant de rompre définitivement en 2014.