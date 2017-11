Jennifer Garner : Sublimissime en velours, elle évoque sa vie sentimentale...

Jennifer Garner était absolument divine lors de l'avant-première du film The Tribes of Palos Verdes le 19 novembre à Los Angeles. Dans une robe en velours Johanna Ortiz soulignant sa belle silhouette, elle était radieuse pour présenter son nouveau film. Une oeuvre signée par les producteurs de The Dallas Buyers Club dans laquelle elle joue et qui lui a valu de nombreux applaudissements. Sur le red carpet de cette projection très glamour, elle a parlé de son nouveau film mais pas seulement...

L'ex-femme de Ben Affleck et maman de leurs trois enfants – Samuel, Seraphina et Violet – n'a pas pu éviter des questions sur sa vie sentimentale. Au micro de news.com.au – relayé par Entertainment Tonight –, la star de 45 ans a déclaré : "Je n'ai pas eu de rencard et je ne suis pas intéressée par ça. Les gens veulent m'arranger des rendez-vous, mais je leur dis simplement 'non merci !' Je n'aurais pas choisi cette situation pour moi ou pour mes enfants. Je n'aurais pas choisi d'être célibataire. C'est une chose à laquelle nous sommes en train de faire face."

Bien que l'interprète de Batman s'affiche avec Lindsay Shookus, une productrice de 37 ans, Jennifer Garner n'est pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un, comme on l'avait déjà appris dans People Magazine en mai dernier. Jennifer Garner "finira éventuellement [par fréquenter des hommes], mais cela mettra du temps avant qu'elle ne s'y mette, révélait un proche. Elle n'est certainement pas en train de faire des bonds en hurlant : 'Je suis célibataire !' et en prévoyant des rencards. Elle dit toujours que Ben était l'amour de sa vie", a-t-on ajouté.

Le sujet de son film, réalisé par Brendan et Emmett Malloy, parle d'une famille qui s'installe en Californie. Un foyer idéal, jusqu'au jour où le père demande le divorce après être tombé amoureux d'une autre femme. L'harmonie est rompu et chaque membre doit trouver une nouvelle place et une nouvelle façon d'être heureux.