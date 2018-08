Jennifer Lawrence amoureuse : Balade romantique à Paris avec son petit-ami

Toujours aussi amoureuse de Cooke Maroney, Jennifer Lawrence et son petit ami se sont offert une escapade à Paris le 8 août 2018. A peine arrivés de New York, les tourtereaux se sont affichés main dans la main le temps d'une balade sur la très chic place Vendôme.

Si le couple s'est fait plutôt discret depuis le début de leur idylle entamée en mai dernier, il semble qu'il ait finalement décidé de ne plus se cacher. En robe nuisette sensuelle et compensées, l'égérie Dior a complété son look estival du it-bag de la maison parisienne, le sac Saddle, remis au goût du jour par la marque cette saison. L'occasion pour la jeune femme de 27 ans de mettre en avant sa silhouette athlétique et hâlée dans une tenue légère et sexy.

Après avoir fréquenté Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, puis le réalisateur Darren Aronofsky, l'actrice de Mother et Red Sparrow vit aujourd'hui une nouvelle romance avec Cooke Maroney, 33 ans et directeur d'une célèbre galerie d'art à New York. Tous deux se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'une des amies proches de la star, Laura Simpson.