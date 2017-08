Jennifer Lawrence briseuse de couples ? L'actrice humiliée sur la Toile

Hier, lundi 7 août, la planète people apprenait la séparation de Chris Pratt et Anna Faris. Un couple adoré par ses fans. Parce qu'il représentait un idéal, l'équilibre parfait entre deux personnalités fortes et délirantes. Mais après huit ans de mariage, cet idéal s'est effrité et c'est la mort dans l'âme que le couple, par l'intermédiaire de Chris Pratt, a officiellement annoncé la rupture.

Très vite, les fans du duo ont cherché des responsables. Alors que People cite des problèmes d'agenda et des carrières chronophages, les fans croient avoir trouvé l'explication ailleurs : du côté de Jennifer Lawrence. Selon eux, l'actrice américaine est une briseuse de couples qui aurait charmé Chris Pratt sur le tournage de Passengers, le blockbuster spatio-romantique dont elle partage l'affiche avec la star des Gardiens de la Galaxie. "Je ne peux pas croire qu'ils se quittent. Tout ça, c'est la faute de Jennifer Lawrence", "Jennifer Lawrence a ruiné le mariage de Chris Pratt", "Je parie que c'est cette vipère de J-Law"... lit-on sur les réseaux sociaux en réaction à la séparation des deux stars.

Le plus étrange dans cette histoire, c'est que les rumeurs datent d'il y a plusieurs mois. Et lorsque Anna Faris avait été interrogée sur le sujet, elle avait donné une réponse tristement prémonitoire. "Au fond, j'ai toujours un peu cru à ces rumeurs autour des couples de célébrités parce qu'elles ne me concernaient pas, expliquait Anna Faris à Us Weekly en août 2015. Et je me disais : 'Oh, il y a peut-être un fond de vérité.' Ça été un peu bouleversant pour nous, on s'est dit 'Mais c'est quoi ce bordel ?'. On a été pris de court. On a une relation incroyable. Et ça a été étrangement blessant. Ça m'a fait très mal et ça m'a énervée parce que je ne pensais pas que j'étais du genre à être énervée par ces merdes des tabloïds. J'étais à Los Angeles, en train d'élever mon enfant et bien sûr je me suis sentie vulnérable, comme tout être humain normal."

Quoi qu'il se soit véritablement passé sur le tournage de Passengers, Jennifer Lawrence s'est fait humilier sur les réseaux sociaux. L'actrice n'a rien demandé et s'est retrouvée clouée au pilori, accusée d'avoir ruiné un couple. Personne, en revanche, ne s'est demandé si Chris Pratt avait été coupable ou non...