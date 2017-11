Jennifer Lawrence célibataire : À peine séparée de Darren et déjà recasée ?

La nouvelle a forcément fait couler beaucoup d'encre : Jennifer Lawrence est à nouveau célibataire. Selon la presse américaine, la star américaine et le réalisateur de Mother! se sont séparés à l'amiable il y a un mois, après avoir fait ensemble la promotion du film pour lequel J-Law pourrait briguer un deuxième Oscar de la meilleure actrice. Le 11 novembre dernier, ils étaient pourtant à la même table lors des Governors Awards, mais ils n'ont pas posé ensemble.

Reste à savoir qui sera le prochain à faire vibrer la jolie Jennifer ? Car si l'actrice est libre et indépendante, elle rêve secrètement de trouver l'homme parfait. Et puisque ce n'est pas Nicholas Hoult, son premier grand amour, ni Chris Martin ou le réalisateur de Requiem for a Dream, qui va faire fondre le coeur de l'actrice la plus courtisée d'Hollywood ? Et si c'était... Simon Kinberg. Son nom ne vous dit peut-être rien mais ce scénariste et producteur britannique naturalisé américain est l'un des nouveaux patrons d'Hollywood. Parmi ses derniers gros coups, Deadpool, Le Crime de l'Orient-Express, Cendrillon ou encore la saga X-Men... dans laquelle joue Jennifer Lawrence.

La comédienne et le producteur se connaissent donc très bien et vont encore collaborer dans X-Men : Dark Phoenix. À une nuance près, en plus d'être producteur, Kinberg sera cette fois aussi derrière la caméra en tant que réalisateur.

Toujours est-il que mercredi 22 novembre, l'actrice et son réalisateur sont allés ensemble voir le nouveau spectacle d'Amy Schumer – la BFF de Jen – à Broadway. "Jennifer et Simon sont allés ensemble en backstage pendant quelques minutes. Ils ont été escortés jusqu'à l'entrée des artistes par un des vigiles du théâtre, qui a marché avec eux dans la rue", raconte ainsi un témoin à JustJared. Y a-t-il anguille sous roche ? On le saura bien assez vite...