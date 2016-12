Jennifer Lawrence, diva ? Critiquée, son image cool écornée

Superstar hollywoodienne à 26 ans, Jennifer Lawrence est devenue la reine de la cool attitude. Mais ce statut est ébranlé par plusieurs attaques envers l'actrice oscarisée alors qu'elle était en promotion du film de science-fiction Passengers avec Chris Pratt. Le Parisien fait état d'une rencontre pas très réussie avec la jeune femme à Paris, durant laquelle elle aurait réussi à se mettre "toute la presse française à dos".

"Elle n'avait rien dire, ou si peu, sur le film, prenait ses interlocuteurs de haut, et gloussait bêtement, interrompant sans cesse le malheureux Chris Pratt qui faisait son possible pour placer une ou deux anecdotes sur le tournage. Bref, Mlle Lawrence a pris la grosse tête, au point de se saborder : il n'y a tellement rien à tirer de cette rencontre qu'on est bien incapable de sauver la moindre citation de sa part. Lamentable...", écrit le journaliste Renaud Baronian dans Le Parisien. Comment donc expliquer que cette artiste si charmante et spontanée soit désormais une telle diva ?

Une pression médiatique intense

Certes, faire la promotion d'un film est dans le contrat d'une star et elle traverse le monde en logeant dans les plus beaux hôtels et à bord d'avions luxueux. Ce qui n'empêche pas les coups de fatigue, comme cela a pu être le cas pour Passengers, qu'elle a présenté à Paris, mais aussi aux Etats-Unis, à Londres, Madrid et Berlin.

L'animateur Cauet a traité de "connasse" l'actrice en se souvenant de leur rencontre car elle n'avait pas voulu lui serrer la main ni faire un selfie ; un journaliste étranger avait provoqué sa colère car il lisait sa question sur son smartphone en conférence de presse : des signes d'impatience et de lassitude pour une jeune femme très demandée. L'actrice manque manifestement de "zen attitude". Sans parler des blagues parfois douteuses qu'elle raconte sur les plateaux télévisés... Mais rappelons que Jennifer Lawrence n'a que 26 ans et qu'on lui demande sans cesse d'être fun et accessible... Parfois trop ?

Des attaques sur sa vie privée

Si Jennifer Lawrence peut être méfiante ou lassée d'être sympathique, c'est peut-être parce qu'elle sait que son environnement n'est pas toujours bienveillant. Les réseaux sociaux déversent parfois une haine gratuite, son couple avec le réalisateur Darren Aronofsky est épié comme l'ont été ses relations avec Chris Martin de Coldplay et Nicholas Hoult, son partenaire dans X-Men. Mais pire encore : son téléphone portable a été piraté, dévoilant au monde entier des photos d'elle nue. De quoi traumatiser...

Et si Jennifer Lawrence était simplement fatiguée ? On lui souhaite de se reposer, de faire des choix cinématographiques qu'elle peut défendre avec enthousiasme - Passengers n'a pas été très chaudement accueilli aux Etats-Unis par la critique avec seulement 30% de critiques positives sur Rotten Tomatoes - et de s'éloigner des projecteurs pour se ressourcer avec ses proches.