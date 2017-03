Jennifer Lawrence : Égérie Dior stylée et décontractée

L'industrie de la mode est le théâtre d'une interminable guerre des égéries ! Jennifer Lawrence y prend part, habillée de son uniforme d'ambassadrice pour Christian Dior. L'actrice de 26 ans est la star de la nouvelle campagne publicitaire de la maison française...

En décembre dernier, Jennifer Lawrence partageait l'affiche du film Passengers avec l'acteur Chris Pratt. Elle figure seule sur la nouvelle campagne de Christian Dior, et apparaît sur une série de photos en noir et blanc réalisées par Brigitte Lacombe. À la fois élégante et décontractée, Jennifer porte les articles de la collection prêt-à-porter automne 2017 de Christian Dior, pensée par la créatrice Maria Grazia Chiuri et dévoilée au cours de la Fashion Week de Paris, le vendredi 3 mars dernier. Les mannequins Estelle Lefébure et Kate Moss, les actrices Rosamund Pike et Sienna Miller, et enfin la chanteuse Rihanna avaient assisté au défilé.

Jennifer Lawrence rehausse ses tenues grâce aux T-shirts à messages et aux nouveaux accessoires de Christian Dior. L'héroïne de la saga Hunger Games tient notamment plusieurs modèles de sacs à main de l'enseigne, dont un Lady Dior d'ordinaire associé à Marion Cotillard et revisité par Maria Grazia Chiuri.

Jennifer Lawrence a récemment prêté son visage à un nouveau rouge à lèvres Dior. L'actrice et égérie mode et beauté de la marque parisienne fera son come-back en salles le 8 novembre, avec Red Sparrow.